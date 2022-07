Cristiano Ronaldo op weg naar de uitgang bij Manchester United? Niet mee op promotour, dit is de officiële reden

Manchester United maakt zich op voor een promotour doorheen Thaïland en Australië. Voor die trip selecteerde Erik ten Hag 31 spelers. Wie er niet bij is, is Cristiano Ronaldo.

De 37-jarige Portugees wil Manchester United na één seizoen alweer verlaten. Chelsea houdt de situatie van CR7 nauwlettend in de gaten. Al is het maar de vraag welke Europese topclub de nodige middelen heeft om Cristiano Ronaldo, die nog een jaar onder contract ligt op Old Trafford, in te lijven.

Feit is dat Cristiano Ronaldo niet van de partij zal zijn tijdens de promotour van Manchester United. "Cristiano Ronaldo heeft extra vakantie gekregen om een privéprobleem op te lossen", klinkt het zakelijk bij Manchester United.

Ook Andreas Pereira, die zijn uitleenbeurt aan Flamengo ten einde zag komen, is niet van de partij. De Braziliaanse international trekt zo goed als zeker naar Fulham.