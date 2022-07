Renaat Schotte verbaast: "AA Gent deed dé transfer van het jaar"

Ook wielermannen volgen het voetbal uiteraard op. En daarbij komt er al eens een kwinkslag hier en daar. Zo was het ook prijs in de Tour de France deze week.

In de live-uitzending van de Tour de France op Sporza ging het onder meer over Jonas Heyerick, de hoofdredacteur van Bahamontes en auteur van een aantal wielerboeken. “Hij is naast wielersupporter ook grote fan van Gent”, aldus José De Cauwer.

“Een Buffalo”, pikte Renaat Schotte in. Waarop hij verder ging: “De Buffalo’s hebben dé transfer van het jaar gedaan wat mij betreft.”

Roeping

“Ze hebben Tom Vandenbulcke namelijk weggehaald bij Radio 1. Een gewaardeerde radiocollega die het schip – dat niet aan het zinken is – heeft verlaten en die een Buffaloroeping gevolgd is als persman bij Gent.”

Waarop De Cauwer opnieuw: “Ik dacht: wat gaat hij nu zeggen? Maar ik denk dat hij de voorbije dagen op verlof was en niet op Gent zat voor zover ik kon lezen.” Dat ‘verlof’ was de stage van de Buffalo’s in Oostenrijk, uiteraard.