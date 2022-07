Henry Onyekuru (ex-Anderlecht) vindt nieuwe club in Turkije

Kent u Henry Onyekuru nog?

De Nigeriaanse aanvaller kwam via EUpen naar onze competitie en viel meteen op met zijn neus voor doelpunten. In 59 wedstrijden voor de Panda's wist hij maar liefst 30 keer te scoren en gaf hij 11 assists waarna Everton hem kocht en meteen verhuurde aan Anderlecht. Daar was hij goed voor 10 doelpunten.

Nadien trok Onyekuru op uitleenbeut naar Galatasaray voor hij definitief naar Monaco trok. De Franse club verhuurde Onyekuru opnieuw aan Galtasaray en afgelopen seizoen ttrok Onyekuru naar het Griekse Olympiakos. Daar kon hij in 27 wedstrijden geen blijvende indruk nalaten met amper één doelpunt en één assist.

Zodus zocht Olympiakos ook een uitleenoplossing voor Onyekuru en die hebben ze gevonden bij het Turkse Adana Demirspor. De ploeg werd orig seizoen negende in de Tukse Süper Lig en zal de nog steeds maar 25-jarige Onyekuru voor een jaar huren.