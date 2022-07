Thomas Henry op weg naar Engeland? 'Venezia ontvangt bod van 9 miljoen euro'

Thomas Henry kreeg vorig seizoen zijn droomtransfer. Van OH Leuven ging het naar Serie A-voetbal bij Venezia voor de 27-jarige Fransman.

Henry was een vaste waarde bij Venezia, maar kon de degradatie naar de Serie B uiteindelijk niet afwenden. In 33 competitieduels was de stevige spits goed voor negen doelpunten en drie assists.

Het is echter sterk de vraag of Henry ook komend seizoen nog bij Venezia zal voetballen. Diverse Italiaanse en Engelse media melden immers dat Middlesbrough erg geïnteresseerd is in Thomas Henry. Boro zou een officieel bod van negen miljoen hebben uitgebracht bij Venezia.

Naast Middlesbrough, dat afgelopen seizoen op de zevende plaats in The Championship strandde, hengelt ook Hellas Verona naar de diensten van de Franse spits. Henry ligt nog twee seizoenen onder contract bij Venezia.