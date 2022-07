Musonda verklaart verdwijning en wou zelfs niet testen bij Essevee: "Ik zag mezelf nooit terugkeren, mijn liefde voor mijn oude club Anderlecht is daarvoor te groot"

Er was veel te doen rond de verdwijning van Charly Musonda op training bij Zulte Waregem. Nadat Marca hem wist te vinden zette de middenvelder de voorbije dagen trainingsfilmpjes op zijn Instagram. En nu ook een verklaring voor waarom hij wegbleef.

"Ik heb een paar verwarrende dingen zien passeren, maar mijn positie is duidelijk”, schrijft hij op Instagram. “Ik ging trainen in Waregem omdat de voorbereiding in België al in de eerste week van juni start, een paar weken vroeger dan bij de meeste ploegen die geïnteresseerd zijn in vrije spelers. Het leek me ook leuker om mee te trainen met een groep, in plaats van twee weken in m’n eentje.”

Maar hij kreeg pijn in zijn linkervoet. “Ik koos er dan voor om geen risico’s te nemen, vooral omdat ik met verschillende teams in gesprek ben. Ik vond het de beste keuze om even wat gas terug te nemen en me te laten behandelen om klaar te zijn voor mijn volgende uitdaging. Dat heb ik ook zo tegen de coach van Zulte Waregem gezegd. Dat ik verdwenen ben, klopt dus niet. Ik hou van voetbal en ik voel me ook weer veel beter.”

Volgens Musonda was het zelfs geen test bij Essevee. “Ik zag mezelf nooit terugkeren, mijn liefde voor mijn oude club Anderlecht is daarvoor te groot. Maar ik wil Zulte Waregem wel bedanken voor de kans om mee te kunnen trainen.”