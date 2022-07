🎥 Erik ten Hag debuteert bij Manchester United meteen met een ruime winst tegen Liverpool

Erik ten Hag heeft bij zijn debuut meteen een ruime zege geboekt. Tegen rivaal Liverpool won Manchester United in Bangkok met 4-0. Liverpool speelde vooral met een B-ploeg.

Het was uitkijken naar de 1e wedstrijd van Manchester United onder Erik ten Hag. In Bangkok was het zo ver en ze speelden tegen Liverpool. Ten Hag stelde een zo sterk mogelijk elftal op. Jürgen Klopp liet enkele jeugdspelers het veld opdraven.

Na bijna een kwartier was het al prijs voor Man U. Jadon Sancho kon een bal, die in de zestienmeter was blijven hangen, in de rechterbenedenhoek trappen.

Nadien lobde Fred Rodrigues doelman Alisson van aan de rand van de zestien. Ook Anthony Martial pikte zijn goal mee. Hij kon halfverwege op de helft van Liverpool de bal recupereren en snelde naar doel. In de 2e helft kon Facundo Pellistri een counter succesvol afronden.