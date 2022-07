Club Brugge is klaar voor de Supercup: Utrecht moet eraan geloven in laatste oefenmatch

Club Brugge lijkt klaar voor de Supercup tegen AA Gent van komende zondag. In de laatste oefenwedstrijd tegen FC Utrecht werd er vlot gewonnen.

Carl Hoefkens begon met een sterke opstelling. Noa Lang en Charles De Ketelaere kregen een basisplaats. Mbamba mocht op het middenveld naast Vormer plaats nemen. Na 13 minuten stond blauw-zwart al op voorsprong na een knappe actie van Nusa en Lang die afwerkte.

Acht minuten later duwde Viergever een voorzet van Meijer in eigen doel. Douvikas scoorde tegen, maar Club kwam nooit echt in de problemen. Buchanan bood Jutgla de 3-1 aan. En Larin deed hetzelfde na een knappe actie voor de tweede van Jutgla. Mahi maakte er nog 4-2 van.

Opstelling 1ste helft: Mignolet, Odoi, Mechele, Hendry, Nusa, Mbamba, Vormer, Vanaken, Meijer, De Ketelaere en Lang

Opstelling 2de helft: Lammens, Mata, Sylla, Otasowie, Buchanan, Audoor, Okereke, Sandra, Sowah, Jutgla & Larin