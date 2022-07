Lokeren-Temse strikt ex-jeugdproduct van Anderlecht dat ook nog in de Ligue 1 gespeeld heeft

Ze mogen dan wel 'maar' in tweede amateur spelen, bij Lokeren-Temse blijft de ambitie branden.

Want woensdag maakte de ploeg de komst bekend van Julien Vercauteren. De aanvallende middenvelder van 29 jaar zette zijn eerste stappen in het profvoetbal bij Lierse in 2013 maar speelde daarvoor bij de jeugd van onder meer KV Mechelen en Anderlecht.

Na Lierse volgde een beloftevolle transfer naar Nice waar hij in 9 wedstrijden 2 assists gaf maar hij kon niet overtuigen in Frankrijk. Nice leende hem uit aan Westerlo. Daarna volgde nog een Kroatisch en een Spaans avontuur maar ook minuten bij Union, RWDM en Virton.

Nu trekt hij dus naar Lokeren-Temse om zijn carrière een nieuw elan in te blazen.