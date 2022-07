Chelsea manager heeft Cristiano Ronaldo er liever niet bij

Cristiano Ronaldo (37) is op zoek naar een nieuwe club. De Portugese aanvaller wil graag nog een seizoen deelnemen aan het kampioenenbal, maar zal dat niet bij Chelsea doen als het van Thomas Tuchel afhangt.

Volgens journalist Fabrizio Romano heeft Chelsea manager Thomas Tuchel laten weten dat hij niet staat te springen om Cristiano Ronaldo te tekenen. Jorge Mendes, de makelaar van Ronaldo, en nieuwe Chelsea eigenaar Todd Boehly zouden reeds gesprekken hebben gehad over de overgang van Ronaldo maar uiteindelijk ligt de beslissing bij Tuchel die niet enthousiast is over Ronaldo.

Er zijn ongetwijfeld genoeg clubs die de all-time topscorer willen binnenhalen, maar Chelsea behoort daar tot dusver niet meer bij. Een soap die ongetwijfeld vervolgd wordt.