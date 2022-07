Jurgen Klopp over nieuwe aanwinst: "Hij heeft tijd nodig om zich aan te passen"

Hij maakte geen al te goede indruk in de verloren oefenwedstrijd tegen rivaal Manchester United, die met 4-0 verloren werd. De Uruguayaan heeft duidelijk de tijd nodig om zich aan te passen aan zijn nieuwe club en omgeving, zo vertelde ook Klopp tijdens een persconferentie.

"Ik ben erg overtuigd van zijn potentieel. Nieuwe aanwinsten hebben tijd nodig om zich aan te passen en die krijgen ze ook. We willen meer dan de Nunez van bij Benfica zien. Het is mijn verantwoordelijkheid om hem daarbij te helpen." Aldus Klopp.

