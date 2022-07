Voormalig Club-talent Ignace Van der Brempt vindt de weg naar doel bij Red Bull Salzburg

Ignace Van der Brempt ruilde Club Brugge in voor het Oostenrijkse Red Bull Salzburg en heeft daar zijn start niet gemist, zo lijkt het.

Het jeugdproduct van Club Brugge brak bij blauw-zwart door en bij Salzburg waren ze al snel overtuigd van zijn kwaliteiten. De Oostenrijkse club legde hem meteen vast tot 2026. Voor Van der Brempt is het de eerste keer dat hij een voorbereiding bij een ploeg uit het buitenland meemaakt, maar van grote aanpassingsproblemen lijkt geen sprake te zijn.

Hoewel het niet de eerste taak is van de rechterflankspeler heeft hij voor zijn nieuwe ploeg zelfs de netten al eens doen trillen. Van der Brempt deed bij Salzburg mee in een bekerpartij in de eerste ronde van de ÖFB-Cup tegen het bescheiden Fügen.

Eindstand vastleggen

Zijn ploegmaats hadden al voor een dubbele voorsprong gezorgd, zodat Salzburg zich niet al te veel zorgen moest maken over kwalificatie voor de volgende ronde. Šeško en Adamu tekenden voor de 0-1 en de 0-2. In de 83ste minuut volgde ook nog de 0-3 van, jawel, Ignace Van der Brempt. Alvast een beloftevol begin van het buitenlands avontuur voor de 20-jarige speler.