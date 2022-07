PSG en Barcelona strijden om handtekening van 18-jarige Engelse middenvelder

De 18-jarige Carney Chukwuemeka heeft de topclubs voor het uitkiezen. Volgens de Spaanse en Engelse media zijn zowel PSG als Barcelona geïnteresseerd in zijn diensten.

Carney Chukwuemeka is een 18-jarige middenvelder van Aston Villa en wordt algemeen gezien als één van de grootste talenten van zijn leeftijd. Hij debuteerde bij The Villans op zijn 17de in de Premier League en speelde er al 16 matchen. Hij heeft nog een contract tot 2023 en heeft niet de intentie dat te verlengen. Aston Villa zou hem dus nu moeten verkopen. Steven Gerrard nam hem ook niet mee op stage naar Australië.

El Mundo Deportivo schrijft dat Jordi Cruijff voor Barcelona al contact opnam met Villa. The Daily Mirror van zijn kant schrijft dat ook Paris Saint-Germain zich gemengd heeft in de strijd. Maar daar zal het niet bij blijven nu het nieuws rondging dat Chukwuemeka mag vertrekken.