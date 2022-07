Charlie Mulgrew, voormalig Schots international van Dundee United, heeft in een oefenduel met Sunderland wel een heel knappe goal gemaakt. Enkel was het in zijn eigen doel. De 36-jarige verdediger verschalkte zijn doelman met een afstandsschot.





