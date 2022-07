Tuchel geïrriteerd door twee spelers die hij verplicht moet thuislaten van stage: "Het gaat een factor worden in de toekomst"

Chelsea vertrekt op stage naar de Verenigde Staten, maar zal dat moeten doen zonder twee van zijn topspelers. N'Golo Kanté en Ruben Loftus-Cheek zijn immers niet gevaccineerd en mogen zo de VS niet binnen. Tot frustratie van Thomas Tuchel.

"We kunnen spelers niet dwingen zich te laten vaccineren", zei Tuchel daarover. De twee spelers zullen zich nu met de jeuigd van Chelsea moeten klaarstomen. "Het is op dit moment heel normaal om je te laten vaccineren. Maar beide spelers hebben anders besloten. We moeten de regels volgen. Ze mogen zich niet bij ons voegen. Die gevolgen kennen ze zelf ook. In de toekomst gaat het een factor zijn bij het contracteren van spelers. Ik ken spelers die ik wilde, maar die we niet hebben gehaald vanwege het gebrek aan een vaccinatie."

"Leuk is het niet, natuurlijk niet", weet Tuchel ook. "Want nu trainen Kanté en Loftus-Cheek met het onder 23-elftal. En met onder 19. Maar dat compenseert niet. Het is niet hetzelfde. Maar nu de situatie zo is, moeten we een oplossing vinden."