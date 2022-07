Tottenham heeft zijn 6e aanwinst beet

Tottenham heeft zijn volgende aanwinst beet. Djed Spence is van Middlesbrough overgekomen.

Het was al de 6e aanwinst voor Tottenham. Na onder meer Ivan Perisic volgde Djed Spence. De 21-jarige rechtsback was al sinds januari 2020 in handen van Middlesbrough. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Nottingham Forest, waarmee hij promotie naar de Premier League wist af te dwingen.

Spence maakte daar indruk en Tottenham toonde al langer interesse. Ze gaven hem een contract van 5 seizoenen. De transfersom was volgens Sky Sports 14,5 miljoen euro. Al kunnen daar bonussen bijkomen.