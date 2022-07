Officieel: Zoon van voormalig gouden schoen winnaar trekt van Club Brugge naar Benfica

Club Brugge heeft een jeugdtalent moeten laten gaan.

Paul Okon Junior heeft namelijk de overstap gemaakt van Club Brugge naar Benfica. Okon is de zoon van voormalig Gouden Schoen-winaar Paul Okon. Hij deed dat in 1996 toen hij als centrale verdediger Blauw-Zwart naar de titel leidde. Diens zoon speelt al drie seizoenen bij de jeugd van Club Brugge maar verlaat de club nu als 17-jarige middenvelder en trekt naar Portugal.

Okon Junior zal eerst nog bij de U19 van Benfica aansluiten maar hoopt ooit de stap naar de A-ploeg te maken. "Het is een mooie club vol historie. Ik weet welke grote namen hier in het verleden gespeeld hebben en misschien kan ik op een dag in hun voetsporen treden", vertelt Okon bij zijn aankondiging.

Okon Senior zit voorlopig nog in de trainersstaf van Carl Hoefkens bij Club Brugge.