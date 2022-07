Speelt AA Gent sterkhouder nog kwijt? Alles zit nog steeds muurvast

Wat gaat er nu gebeuren met Tarik Tissoudali? De aanvaller en AA Gent kwamen er niet uit over een contractverlenging en Tissoudali wil nog steeds verloond worden naar gelang zijn prestaties van vorig seizoen.

Tarik Tissoudali en Gent zijn niet meer on speaking terms over een eventuele contractverlenging, al weet je nooit in het voetbal.

Transfervrij?

Het is koffiedik kiijken wat er nog gaat gebeuren. Want Tissoudali is na dit seizoen einde contract bij de Buffalo's.

Een transfer aan een degelijk bedrag hoort dus nog steeds tot de mogelijkheden, want anders moet Gent hem volgende zomer transfervrij laten vertrekken.