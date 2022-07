Kaveh Rezaei heeft beslist over toekomst na vertrek bij OHL en vervoegt het team van Ricardo Sá Pinto

Kaveh Rezaei heeft het voor meerdere passages bij 1 club. OHL ruilt hij in voor het team van Sá Pinto. Dat is de ploeg waar Rezaei ook al voor speelde sinds zijn komst naar België.

Zijn transfer naar Charleroi in de zomer van 2017 werd een schot in de roos. Zodanig zelfs dat Club Brugge een jaar later vijf miljoen euro voor hem op tafel legde. Bij Club kon de Iraanse international zich nooit doorzetten. Er volgden nadien twee uitleenbeurten aan ex-club Charleroi, maar dat topseizoen van weleer zou hij niet meer evenaren.

OHL legde hem in augustus 2021 vast om mee het spitsenprobleem op te lossen. Ook in Leuven geraakte zijn carrière niet uit het slop, zijn seizoen eindigde dan ook nog met een scheenbeenbreuk. Sowieso liep zijn overeenkomst bij OHL ten einde en dus moest Rezaei op zoek naar een nieuwe ploeg. Die heeft hij nu gevonden.

Terug naar Esteghlal

Rezaei keert terug naar zijn thuisland bij Esteghlal FC. Rezaei voetbalde eerder al voor Esteghlal in het seizoen 2016-2017. Bij de Iraanse ploeg heeft de aanvaller een contract voor één jaar getekend. En wie is daar trainer? Jawel, Ricardo Sá Pinto: een oude bekende van de Belgische competitie.