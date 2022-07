Harry Kane is klaar voor het seizoen: twee keer trefzeker in oefenwedstrijd

Tottenham Hotspur is onder Antonio Conte een te duchten tegenstander. Vorig seizoen leidde de Italiaan ze naar de top 4 en dus Champions League voetbal. Dit seizoen legt hij de lat nog hoger. In de voorbereiding gingen de Spurs op bezoek bij een Europa League-finalist van afgelopen seizoen, Rangers. Harry Kane & co wonnen met 1-2.

Bekijk zijn pareltjes hieronder:

Nothing beats that feeling of the ball hitting the back of the net. Really enjoyed Ibrox today, had a proper atmosphere. 🙌 pic.twitter.com/wQtIK1Yjeu