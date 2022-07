PSG heeft akkoord met Leipzig over nieuwe verdediger

Paris Saint-Germain heeft een akkoord met Leipzig over Nordi Mukiele. De Fransman moet in de kern van de Parijzenaars het verdedigende departement komen versterken.

Vorig seizoen lag Sergio Ramos veel in de lappenmand en Presnel Kimpembe lijkt te gaan vertrekken naar Chelsea. Een extra verdediger is dus zeker op zijn plaats. En met Franse verdedigers bij RB Leipzig kun je weinig mis doen als we afgaan op het recente verleden. Fransmannen Dayot Upamecano en Ibrahima Konaté versierden vorige zomer allebei een mooie transfer. Upamecano naar Bayern München en Konaté naar Liverpool.

Bovendien kan een beetje verjonging achterin bij PSG geen kwaad.