OFFICIEEL: Wesley verlaat Aston Villa en gaat in Spaanse tweede klasse aan de slag

Wesley Moraes is - tot nader order, zullen we maar zeggen - met zijn 25 miljoen euro nog steeds de duurste uitgaande transfer van Club Brugge. Bij Aston Villa kon hij zich door blessureperikelen nooit doorzetten.

Na uitleenbeurten aan blauw-zwart en SC Internacional vervolgt Wesley zijn carrière bij Levante UD. De Spaanse tweedeklasser wil zo snel mogelijk terugkeren naar La Liga. En daar moet de Braziliaanse aanvaller aan meehelpen.



Aston Villa can confirm Wesley has joined Levante UD on loan until the end of the season.



Good luck, Wesley! 👊