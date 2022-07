Huwelijk tussen Juventus en Aaron Ramsey loopt op de klippen

Een droomhuwelijk is het nooit geworden dus hebben beide partijen er definitief een punt achter gezet.

Juventus maakte bekend dat het doorlopende contract van Ramsey in overleg is ontbonden. Ramsey (31) lag nog voor één jaar vast bij Juventus, maar kwam niet meer voor in de plannen. De Oude Dame wilde de middenvelder graag van de loonlijst schrappen en dat is nu gelukt. Door zijn contractontbinding kan Ramsey, die vorig seizoen al een paar maanden op huurbasis voor het Rangers FC uitkwam, transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

Ramsey stond sinds 2019 op de loonlijst bij Juventus, waar hij bijna een half miljoen euro bruto per jaar verdiende. Hij kwam voordien uit voor Arsenal. Omwille van vele blessures vond de middenvelder nooit zijn niveau van weleer. Volgens Italiaanse media krijgt de middenvelder een bedrag van zo'n drie miljoen euro mee als afscheidsbonus..

Hij wordt in verband gebracht met een terugkeer naar de Premier League, waar Everton en Nottingham Forest interesse zouden hebben.