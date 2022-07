Ancelotti duidelijk over toekomst van Eden Hazard bij Real Madrid

Eden Hazard pikte dinsdag zijn goal mee in het duel van Real Madrid tegen Club America.

Een deugddoener voor de Rode Duivel. De voorbije drie seizoenen werden gedomineerd door veel afwezigheden en blessureleed. Hij speelde amper 66 wedstrijden over die periode heen. Hazard lijkt klaar voor een goed seizoen en Ancelotti is duidelijk over de toekomst van onze landgenoot.

"Eden is een uitstekende speler en wij hebben de beste Hazard nodig", vertelde Ancelotti na het oefenduel. "Deze oefenwedstrijden gebruiken we om Hazard minuten te geven, want hij is een speler die we dit seizoen zeker nodig zullen hebben.”

“In vergelijking met de Clasico tegen Barcelona leverde hij vandaag ook een betere wedstrijd af. Ik vond onze prestatie als team over het algemeen beter in de tweede helft. Toen hadden we de controle over de wedstrijd.”