🎥 Barcelona kondigt nieuwe centrale verdediger aan

Barcelona heeft een nieuwe centrale verdediger. Ze gingen shoppen bij Sevilla.

Jules Koundé (23) is de nieuwe aanwinst van Barcelona. Hij is een centrale verdediger en kwam over van Sevilla. De transfersom is 50 miljoen euro en hij tekent voor 5 seizoenen. Koundé moet enkel nog door zijn medische testen geraken.

Bij Barcelona zien ze hem als een snelle verdediger, een verdediger die goed kan intercepteren en een verdediger die sterk is in 1-tegen-1.

Bij Sevilla speelde Koundé 133 wedstrijden in 3 seizoenen. Hij won in zijn 1e seizoen meteen de Europa League met Sevilla. Voor Sevilla speelde hij bij Bordeaux. Daar was hij een jeugproduct. Sevilla haalde hem in 2019 voor 25 miljoen euro.