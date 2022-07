Na 7 jaar stapt de Duitse bond van zijn bijnaam van de nationale ploeg af

De Duitse voetbalbond (DFB) heeft officieel afstand genomen van de bijnaam van de nationale ploeg. Dat maakten ze zelf bekend.

Sinds 2015 was 'Die Mannschaft de officiële bijnaam van de Duitse nationale ploeg. De DFB wou op die manier meer samenhorigheid creëren met die bijnaam.

Uit studies bleek ook dat de bijnaam vooral ingeburgerd is in het buitenland, maar niet in eigen land. Er is geen uniforme bijnaam in Duitsland. Soms werd die ook kritisch bekeken en werd er emotioneel gediscussieerd onder de fans.

Uiteindelijk stapten 7 jaar later af van die bijnaam. Na studies bleek dat 'Die Mannschaft' te polariserend is onder de fans en binnen de bond. Binnen de DFB wilden ze juist het omgekeerde: een team dat er voor iedereen is.