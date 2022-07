Centrale middenvelder van Arsenal in nauwe schoentjes na beschuldigingen van verkrachting

Zien we Thomas Partey nog een wedstrijd spelen in de Premier League?

De Ghanese middenvelder van Arsenal wordt namelijk beschuldigd van verkrachting. De feiten dateren al van vorig jaar maar de vrouw, die op Twitter handelt onder de username @deffonotchaur besloot om deze week naar buiten te komen met haar verhaal.

In juni 2021 was Partey als koppel op vakantie met de vrouw in kwestie en volgens @deffonotchaur probeerde Partey misbruik te maken van haar dronkenschap door seks met haar te hebben hoewel zij meermaals weigerde en zei dat ze zou overgeven.

Arsenal zou enkele maanden later al op de hoogte gesteld zijn geweest maar niets met de feiten gedaan hebben en er zou zelfs al een rechtszaak geweest zijn waarbij ze een schadevergoeding heeft gekregen maar toch besloot ze om nog naar buiten te komen met het verhaal.

Een greep uit de tweets van de beschuldigingen:

This is the “innocent man” you arsenal fans were defending



this video was recorded from my fronds phone after his agent threatened me and told me they would say I made fake videos and manipulated the screenshots. pic.twitter.com/jfBzfHL24L — 🧍🏽‍♀️ (@deffonotchaur) July 28, 2022

For anyone trying to question the timeline



I told my friend immediately after it happened, she was on the trip with me. I texted him but he didn’t respond as he was out partying. He came back to tell me not to text him about it. Then told no one that I had just accused him. https://t.co/w7yIcnN8IV pic.twitter.com/RjkXPSUtQ7 — 🧍🏽‍♀️ (@deffonotchaur) July 28, 2022

I woke up to him slapping me in the face and forcing it in my mouth. I begged him to stop and told him I was going to throw up, he laughed and confined to force himself in my mouth as I cried and pushed him off.



I passed out and woke up sore vaginally and the next day I bled https://t.co/F2It9dbTy3 — 🧍🏽‍♀️ (@deffonotchaur) July 29, 2022