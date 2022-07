Joan Laporta is duidelijk over de toekomst van Frenkie de Jong

Frenkie de Jong is nog altijd speler van Barcelona. Voorzitter Joan Laporta is duidelijk over de middenvelder.

Er zijn al weken geruchten over een mogelijk vertrek van Frenkie de Jong bij Barcelona. Manchester United is het meest concrete. Via Fabrizio Romano reageerde Barcelona-voorzitter Joan Laporta over de situatie.

"De Jong is een speler van Barcelona", zei Laporta. "We willen dat hij blijft. Hij wil ook blijven. We hebben belangrijke aanbiedingen voor hem gekregen, maar hij is van ons."

Alleen kan het loon van de Jong bij Barcelona nog een struikelblok worden. "We zullen ons best doen om hem te houden en ik hoop dat hij hetzelfde doet", zei Laporta daarover.