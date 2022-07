Liverpool verslaat Manchester City in de strijd om de Community Shield

Liverpool heeft Manchester City verslagen in de eerste grote clash van het nieuwe Engelse seizoen. Darwin Núñez vertolkte een hoofdrol in de strijd om het Community Shield.

Vanzelfsprekend trok Erling Haaland de aandacht in het King Power Stadium. De schijnwerpers waren gericht op de goalgetter die voor zestig miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund en City naar een nóg hoger niveau moet tillen. Haaland werd bij zijn debuut in Engeland direct enorm uitgedaagd, hij stond tegenover Virgil van Dijk en Joël Matip. In tegenstelling tot Pep Guardiola liet Jürgen Klopp zijn grote aankoop van deze zomer nog op de bank beginnen bij het duel om de Super Cup. De Duitser zag zijn elftal wel goed starten zonder de voor 75 miljoen euro gehaalde Darwin Núñez in de basis.

Salah was al vroeg dreigend en Ederson kon met een knappe redding net voorkomen dat Luis Díaz kon scoren uit een gevaarlijke voorzet van Jordan Henderson. In de 21ste minuut opende Liverpool alsnog de score. Salah legde de bal terug op de mee opgekomen Trent Alexander-Arnold. De rechtsback zocht vanaf de rand van het strafschopgebied de verre hoek en zag zijn schot na een touché van Nathan Aké voorbij Ederson in het doel eindigen: 1-0.

Na ruim een halfuur werd Haaland voor het eerst echt in stelling gebracht. De Noor hield Andy Robertson knap van zich af en stuitte van dichtbij op Adrián. Nadien schoot van hij van dichtbij naast het doel.

Álvarez tikte de bal in de rebound binnen na een poging van Phil Foden. De VAR keek lang of er sprake was van buitenspel van Foden uit de voorbereidende pass van De Bruyne, maar het doelpunt bleek geldig te zijn. Ook werd geoordeeld dat er geen sprake was van een overtreding.

Het antwoord van Liverpool liet niet lang op zich wachten, met dank aan een andere nieuwkomer in de Engelse top. Núñez was in de 59ste minuut al ingevallen en was al snel gevaarlijk geweest. Bij zijn eerste kans bleek hij echter vanuit buitenspelpositie gelanceerd te zijn geweest, waardoor Ederson met de schrik vrij kwam na de snelle spits te hebben geraakt in het strafschopgebied. Na ruim tachtig minuten deed Núñez The Citizens alsnog pijn, al was het eerst nog indirect. Een kopbal van de Uruguayaan ging tegen de arm van Rúben Dias. Scheidsrechter Craig Pawson werd door de VAR naar de kant geroepen en kende een strafschop toe. Vanaf elf meter besliste Salah de wedstrijd (2-1).

In de extra tijd maakte Núñez het feest voor Liverpool compleet door ook zelf te scoren. De van Benfica overgekomen aanvaller kopte raak nadat Robertson de bal met zijn hoofd klaar had gelegd uit een voorzet van Salah (3-1). Aan de andere kant kreeg Haaland in de slotminuut nog een reuzekans om zijn eerste goal als City-ster te maken, maar de spits raakte de lat.