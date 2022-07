Geen eerste prijs voor Schreuder bij Ajax dat werd geklopt door PSV

In Nederland stond de Johan Cruyff Schaal op het programma. De wedstrijd tussen de kampioen (Ajax) en de bekerwinnaar PSV. Het werd een echte kraker.

Schreuder bracht bij Ajax de nieuwste aanwinsten Wijndal en Bergwijn tussen de lijnen terwijl bij PSV meteen onze jonge landgenoot Johan Bakayoko zijn kans kreeg. Ajax domineerde het begin van de partij en zo kwamen ze al snel op voorsprong. Het waren de nieuwkomers die het deden voor Ajax, want op het kwartier bediende Wijndal Bergwijn voor de 1-0.



PSV kon zijn rug rechten en kon zelf rekenen op een aankoop die uitblonk. Guus Til verkoos deze zomer PSV boven Antwerp en zette die keuze kracht bij door nog voor rust twee keer te scoren. PSV kon zo met een voorsprong de rust in, maar kon die daarna niet lang vasthouden. Na nog geen tien minuten had Antony alweer voor 2-2 gezorgd.



PSV was echter niet van slag en sloeg terug, al werd het daarbij wel geholpen door Ajax-doelman Gorter. Die liet een afstandsschot van Obispo glippen, waardoor Gakpo in de rebound eenvoudig kon scoren. Toen enkele minuten later Til zijn hattrick volmaakte, leek de match helemaal gespeeld te zijn. Niets bleek echter minder waar, want nog eens drie minuten later zorgde Kudus heerlijk voor 3-4. PSV hield daarna echter stand en in blessuretijd viel nog de bevrijdende 3-5 via Xavi Simons.

Zo geen eerste prijs voor Schreuder bij Ajax.