Union heeft tweede spits beet: 21-jarige Nigeriaan die dit seizoen al vijf keer scoorde in CL-voorronde

Union SG zit niet stil op de transfermarkt. De Brusselaars wilden meer aanvallende opties en hebben die nu ook gevonden. Na Gustaf Nilsson is er nu nog een spits onderweg: Victor Boniface.

De 21-jarige Nigeriaan heeft zijn kastje bij Bodo/Glimt al leeggemaakt en is onderweg om zijn medische testen af te leggen bij Union. Hij scoorde zes keer in de Noorse hoogste klasse in 15 wedstrijden. In Noorwegen is het seizoen halfweg momenteel. In de CL-voorrondes scoorde hij intussen ook al vijf goals in vier wedstrijden.

Voor Bodo/Glimt scoorde hij 23 keer in totaal in 66 wedstrijden.