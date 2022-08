AS Monaco kan in eigen huis geen afstand nemen van PSV

Het AS Monaco van Philippe Clement heeft in eigen huis geen afstand kunnen nemen van PSV. Het blijft dus afwachten voor Union wie hun tegenstander gaat worden (indien ze zichzelf plaatsen) in de volgende ronde.

Monaco was de betere ploeg in de eerste helft, maar toch was het PSV dat op voorsprong kwam in een kansarme eerste helft. Joey Veerman bracht de Nederlanders op voorsprong. Aan de overkant dacht Monaco recht te hebben op een strafschop toen Jordan Teze de bal op zijn hand kreeg. Scheidsrechter Davide Massa liet zich echter niet overtuigen door de VAR. Zo ging PSV op voorsprong de rust in.

Monaco moest in de achtervolging en kreeg kort in de tweede helft direct een enorme kans op de gelijkmaker. Philipp Max was Takumi Minamino helemaal kwijt, maar de Japanner kreeg de bal niet in het net. Aan de overkant slaagde ook Guus Til daar niet in, toen hij bij de tweede paal werd gevonden door Max. Zo kende de tweede helft in vijf minuten tijd al meer grote kansen dan in het hele eerste bedrijf bij elkaar.

Monaco kwam steeds beter in de wedstrijd en PSV moest het spel ondergaan. Tien minuten voor het einde vond Monaco de gelijkmaker: uit een standaardsituatie schoot Axel Disasi de 1-1 binnen.

Monaco merkte dat er meer te halen viel en ging op zoek naar de zege. PSV had weinig meer te vertellen en moest simpelweg overleven. Fofana kopte nog op de paal voor Monaco, maar moest uiteindelijk toch tevreden zijn met een gelijkspel.

Zo zal de partij volgende week in Eindhoven beslist worden.