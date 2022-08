Indrukwekkende foto van Robert Lewandowski met al zijn gewonnen trofeeën bij Bayern München

Vele voetballers zijn al blij als ze een prijs winnen met hun club. Voor Robert Lewandowski is dit anders bij Bayern München. Hij poseerde dan ook even met zo goed als al zijn trofeeën die hij won bij Bayern München. Indrukwekkend!

In 8 jaar bij Bayern Müchen won hij alle landstitels die er te winnen vielen. Hij speelde in deze periode 375 wedstrijden en scoorde 344 doelpunten. Een indrukwekkend aantal.

Daarbovenop komen drie Duitse bekers (in 2016, 2019 en 2020), vijf supercups (in 2016, 2017, 2018, 2020 en 2021), de Champions League, wereldbeker voor clubs en Europese supercup in 2020.

Daarnaast won hij ook nog tal van individuele prijzen zoals FIFA Wereldvoetballer van het Jaar in 2020 en 2021. In 2021 en 2022 won hij de Gouden Schoenen als topschutter over alle Europese liga’s. Tot slot werd hij zeven keer topschutter met Bayern München in de Bundesliga

Het lijkt erop dat de plooien tussen Lewandowski en Bayern München na deze foto helemaal zijn gladgestreken.