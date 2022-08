Jan Mulder blijft bij zijn standpunt: "Ik begrijp niks van transfer van De Ketelaere naar Milan"

Jan Mulder gaf eerder al aan dat hij niet wild is van de keuze van De Ketelaere om naar Milan te trekken. Dat heeft de Nederlandse analist nog eens bevestigd.

De ex-speler van Anderlecht en Ajax was dinsdag te gast bij VTM voor de omkadering van Union - Rangers en voor aanvang van de wedstrijd ging het ook over de overstap van De Ketelaere naar AC Milan. "Ik begrijp niks van deze transfer", is Mulder geen fan van die beslissing.

Premier League vs Serie A

Mulder had De Ketelaere liever bij Leeds zien voetballen. "Natuurlijk had hij naar de Premier League moeten gaan, omdat dat de allerbeste competitie ter wereld is. Vedetten in hun nadagen gaan tegenwoordig naar de Serie A. Di María, Zlatan Ibrahimovińá, die gaan nog terug. Het is nu een beetje het circus rond Zlatan."

Dat Milan aan de top speelt in Italië en Leeds vorig seizoen onderaan eindigde in Engeland, is voor Mulder geen issue. "De Premier League is echt twee keer zo goed als de Serie A", klinkt het.