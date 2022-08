🎥 Meteen een assist: De eerste trainingsbeelden van Charles De Ketelaere bij AC Milan

Charles De Ketelaere, de nieuwste transfer van AC Milan, werd meteen aan het werk gezet bij z'n nieuwe club in volle voorbereiding voor het nieuwe seizoen in de Serie A.

Nog maar net geland en zijn contract getekend bij AC Milan, maar gisteren moest Charles De Ketelaere al een eerste keer vol aan de bak. Woensdag werkte de ex-Bruggeling zijn eerste training bij AC Milan af. De eerste van velen ongetwijfeld.

Tot grote vreugde van de fans heeft "CDK" zelfs al zijn eerste assist gegeven, zoals te zien is in een video die is gepost op het Twitter-account van AC Milan. Op zaterdag 13 augustus spelen ze hun eerste wedstrijd van het seizoen in de Serie A tegen Undinese.