Chelsea slaagt erin Engels toptalent uit handen van PSG of Barcelona te houden

Chelsea heeft hét grootste talent van Engeland aan zich kunnen binden. De 18-jarige Carney Chukwuemeka komt over van Aston Villa en de Londenaren hadden er maar liefst 30 miljoen euro voor over.

Chukwuemeka tekende een contract voor zes seizoenen bij Chelsea. Ook PSG en Barcelona hengelden achter zijn diensten, maar The Blues konden hem over de streep trekken. Er is ook geen sprake van een verhuur, want eigenaar Todd Boehly wil daar absoluut niet van weten. Normaal gezien geeft Chelsea zoveel geld niet uit aan spelers die nog geen naam maakten, maar voor Chukwuemeka maakten ze een uitzondering.

"Het is behoorlijk hectisch geweest, maar ik kon Chelsea de afgelopen dagen niet uit mijn hoofd krijgen. Ik ben gewoon blij dat het allemaal achter de rug is", zegt Chukwuemeka op de clubsite.