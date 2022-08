Wie is Jurgen Ekkelenlamp, de nieuwste transfer van Antwerp?

Jurgen Ekkelenkamp gaat dan toch niet naar Club Brugge. Ondanks dat er al een akkoord was tussen blauw-zwart en Hertha Berlijn zal de 22-jarige middenvelder toch bij Antwerp tekenen.

Jurgen Ekkelenkamp begon op 4-jarige leeftijd te voetballen bij FC Omniworld. In 2010 kwam Almere City hem er wegplukken. Op z'n dertien verlaat Ekkelenkamp Almere om zich verder te ontwikkelen bij de beste jeugdopleiding van Nederland, Ajax. Daar stroomt hij in 2018 door naar Jong Ajax, dat in de KeukenKampioenDivisie speelt. Op 19 april 2018 maakte de centrale middenvelder zijn eerste minuten in de Eredivisie met het grote Ajax.

In totaal speelt hij in 40 wedstrijden mee voor Ajax. Ook in de succesvolle Champions League-campagne van het seizoen 2018/2019 mocht hij minuten maken. In de heenwedstrijd tegen Juventus in de kwartfinale mocht hij voor een kwartier invallen. In totaal wist Ekkelenkamp zes keer te scoren voor het grote Ajax en deelde hij ook vijf assists uit. Vorige zomer besloot Ekkelenkamp dat het genoeg was bij Ajax. Inmiddels was hij al 21 jaar oud en nog steeds was hij geen basisspeler. Hij besloot dan maar te vertrekken naar Hertha Berlijn.

Photonews

Hertha Berlijn kaapte de jonge Jurgen Ekkelenkamp vorig jaar voor amper drie miljoen euro weg bij Ajax. Stiekem hoopt de Nederlandse middenvelder op een basisplek, maar die heeft Hertha Berlijn niet meteen voor hem ter beschikking. Hij speelde in totaal 21 wedstrijden in de Bundesliga en slechts ééntje in de DFB-Pokal. Dit was slechts zes keer als basisspeler, de andere 15 keer viel hij dus in. In totaal maakte de Nederlander drie doelpunten in de Bundesliga (tegen Greuther Fürth, Eintracht Frankfurt en Bayern München).

Dat Ekkelenkamp nu een nieuwe stap wil zetten in z'n carrière is logisch. Als 22-jarige speler wordt het stilaan ook wel tijd om ergens een basisplek te bemachtigen. Ondanks het akkoord tussen Hertha Berlijn en Club Brugge kiest de Nederlander er op eigen houtje voor om toch naar Antwerp te vertrekken. Dat zou komen door de aanwezigheid van Marc Overmars, die Ekkelenkamp natuurlijk nog kent van bij Ajax. Het is na het dossier van Michel-Ange Balikwisha nu al het tweede jaar op rij dat Club Brugge het voor een speler moet laten afweten omdat Antwerp hem interessanter lijkt. Nog niets om zich bij Club Brugge zorgen over te maken, maar wel iets om verder in de gaten te houden...