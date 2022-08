Frank Dauwen maakt opmerkelijke move: assistent-coach in... India

Frank Dauwen heeft ondertussen een nieuwe, exotisch avontuur te pakken. Donderdag raakte bekend dat Dauwen assistent-coach wordt bij Kerala Blasters, dat vorig seizoen op de vierde plaats eindigde in India.

Dauwen wordt er assistent van Ivan Vukomanovic, die als speler in ons land actief was bij Antwerp en Lokeren. In het seizoen '14-'15 stond de Serviër ook 18 wedstrijden aan het roer als T1 van Standard. Frank Dauwen wordt bij Kerala Blasters de opvolger van Stephan Van Der Heyden, die zijn aflopend contract niet wilde verlengen.

I decided not to extend my contract with Kerala Blasters in India. The memories of the extraordinary season and their unique fanbase will be in my heart forever. Hope to be back one day. Waiting where the beautiful game will take me next. Open to offers worldwide #YennumYellow pic.twitter.com/pR1mHwkiG6