Engelse analisten hard voor Cristiano Ronaldo: "Geen Europese topclub wil hem nog"

Erik ten Hag zette Cristiano Ronaldo al op zijn plaats door te zeggen dat hij momenteel niet op het niveau zit van zijn andere spelers. Ook analisten Jamie Carragher en Gary Neville zijn het gedrag van de Portugees grondig beu.

"Ik heb altijd al gedacht dat dit een bizarre transfer is geweest", zei Carragher in The Overlap. "Ik voelde al aan dat deze situatie een keer zou komen. Hoewel hij het gewoon goed deed op het veld. Maar hij tekende voor twee seizoenen met de optie voor nog een seizoen. Ik kon het niet geloven. Hij gaat nooit de tweede viool spelen en in de fase van zijn carrière weten we allemaal dat het niet meer dezelfde speler is. Hij wordt 38 dit seizoen."

Verleden week verliet Ronaldo meteen na zijn wissel het stadion. "Ik denk dat als je het Ten Hag had gevraagd, dat hij Ronaldo helemaal niet wilde hebben. En ik betwijfel of zijn teamgenoten nog met hem willen spelen. Geen topclub in Europa wil hem nog. Het is een goede doelpuntenmaker, maar niet meer de speler die hij ooit was."

Gary Neville gaat daar volledig mee akkoord. "Laat me duidelijk zijn: wat Ronaldo heeft bereikt, is iets waar iedereen alleen maar van kan dromen. Hij gaat een van de beste spelers aller tijden blijven. Voor altijd. Maar het is voor mij niet om aan te zien, als voormalige captain van Manchester United, dat de sterspeler er een bende van maakt. Je kan geen sterspeler hebben die denkt alles te kunnen bepalen. Alex Ferguson had hem weggestuurd."