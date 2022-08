Axel Witsel: De hoop centraal achterin voor de Rode Duivels en Roberto Martinez

Axel Witsel maakte deze zomer de overstap van Borussia Dortmund naar het Spaanse Atlético Madrid van Yannick Carrasco. Witsel stond altijd bekend als een motor op het middenveld die steeds alle gaten dichtliep, maar de Rode Duivel kan veel meer dan dit. Dat blijkt uit de laatste oefenwedstrijden van Atlético Madrid.

Tweemaal mocht hij invallen als centrale verdediger en in de laatste wedstrijd tegen Cadiz (1-4) gewonnen begon hij als centrale verdediger. De Rode Duivel maakt indruk in Spanje op die positie.

“Niemand moet verbaasd zijn als Witsel daar ook in belangrijke wedstrijden gezet wordt”, schrijft de Spaanse sportkrant Marca. “Simeone houdt van zijn zuiverheid in de passing en zijn vermogen om het spel te dirigeren.”

😳𝐋𝐨 𝐝𝐞 𝐖𝐈𝐓𝐒𝐄𝐋...



El partido al pase del 🇧🇪 no tiene nombre...



💯49/49 pases acertados ... ¡¡100%!!



Desde la 05/06, tan solo DOS defensas rojiblancos consiguieron este 100% dando al menos 49 pases:



Giménez vs Milan (21/22): 56/56

Ufjalusi vs Mallorca (08/09): 52/52 pic.twitter.com/8bMDarVki1