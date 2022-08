Clement begint met Monaco aan razend tempo: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt, niet als speler en niet als coach"

Dit weekend beginnen ze er in de Ligue 1 ook alweer aan. Philippe Clement krijgt met Monaco alvast een loodzware start voorgeschoteld.

Monaco begint dit weekend tegen Strasbourg, maar daarna volgen matchen tegen PSV, Rennes, Lens en PSG. En da's nog niet alles. "Dit heb ik zelf nog nooit meegemaakt, niet als speler en niet als coach. Ik denk dat het uniek is", zegt hij bij Sporza. "We werken 14 matchen af in 42 dagen. De helft daarvan zijn competitiematchen en daarvan spelen we 6 keer tegen een club die vorig seizoen in de top 8 eindigde."

"Het lijkt een beetje op de play-offs in België, zij het in het begin van het seizoen. Maar we kijken ernaar uit, we zien het als een uitdaging."

Monaco zal proberen de hegemonie van PSG te doorbreken, wat wel aartsmoeilijk wordt. De Parijzenaars houden zich wel rustig op de transfermarkt voorlopig. "Ik denk dat ze die conclusie hebben getrokken na de voorbije jaren. De uitschakeling door Real is zwaar aangekomen. De nieuwe coach, Galtier, hamert hard op discipline en kiest ook voor een nieuw systeem, met 5 spelers achterin. Ik ben benieuwd. Ze hebben héél veel kwaliteit. Als je die spelers collectief beter kunt maken, heb je een van de betere teams ter wereld."