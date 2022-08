Antwerp lijkt hoop op komst van Rode Duivel te mogen opgeven

Volgens verschillende bronnen had Antwerp wel interesse in Adnan Januzaj. De Rode Duivel is transfervrij sinds zijn contract bij Real Sociedad afliep, maar Antwerp is - voorlopig? - niet wat hij zoekt.

Januzaj was in beeld bij The Great Old, zeker na het vertrek van Manuel Benson. Maar volgens journalist Sacha Tavolieri heeft hij het bestuur laten weten dat hij andere opties bekijkt. Januzaj lijkt zijn tijd te nemen om er de juiste aanbieding uit te halen. Volgens verschillende geruchten zou hij wel eens naar de woestijn kunnen trekken. In landen als Qatar zien ze hem graag komen en zou er een megacontract klaarliggen.