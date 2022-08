🎥 Chelsea wint zijn seizoensopener

Chelsea heeft op het veld van Everton gewonnen. Jorginho maakte vanop de penaltystip de enige goal.

Al na een kwartier waren er problemen voor Everton. Ben Godfrey moest naar de kant door een blessure. Hij zette een tackle in, maar zijn been kwam onder zichzelf terecht. Mason Holgate kwam hem vervangen.

Unnecessary injury to Ben Godfrey. It all could had been avoided that is if the linesman had done his job properly😳 Get well soon Ben.pic.twitter.com/C0fZ2CiYZi#EVECHE — MoAubamayeng (@MoAubamayeng) August 6, 2022

We can confirm Ben Godfrey has suffered a lower leg injury and has been taken to hospital.



We're all with you, @BenG0dfrey! 💙 pic.twitter.com/7gQ1VHQUEK Everton (@Everton) August 6, 2022

In de 1e helft was het vooral Chelsea die op zoek ging naar het 1e doelpunt. Ze dwongen verschillende hoekschoppen af, maar het duurde tot in de blessuretijd vooraleer ze konden scoren. Abdoulaye Doucouré stopte Ben Chilwell binnen de rechthoek foutief af en Jorginho trapte de penalty binnen.

Na de rust ging Everton op zoek naar de gelijkmaker, maar gelijdelijk aan nam Chelsea het over. Chelsea controleerde de wedstrijd naar het einde en wonnen zo hun 1e driepunter van het seizoen.