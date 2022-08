Eerste puntenverlies voor Vincent Kompany en Burnley, Manuel Benson maakt debuut

Vincent Kompany leed vanmiddag voor het eerst puntenverlies met Burnley. In eigen huis tegen Luton Town kwamen de Clarets niet verder dan 1-1.

Met Josh Cullen, Samuel Bastien en Taylor Harwood-Bellis stonden er drie spelers met een JPL-verleden in de basis bij Burnley. Zij zagen hoe Potts Luton Town na een handvol minuten op voorsprong bracht. Burnley had 70% balbezit en drukte de bezoekers achteruit. Tot grote kansen leidde dat evenwel niet voor de pauze.

Na de rust mocht Manuel Benson, die pas donderdag werd voorgesteld, zijn debuut maken. Het leek Burnley geluk te brengen, want vijf minuten na de koffie werkte Brownhill de gelijkmaker in doel. Benson kreeg een kwartier voor tijd een goeie kans om zich meteen in de harten van de Burnley-fans te knallen, maar de winger mikte over.

Burnley rook bloed en ging vlijtig op zoek naar de winnende treffer. In de slotfase gooide Vincent Kompany ook Vitinho (ex-Cercle Brugge) in de strijd, maar de buit werd verdeeld. Meteen het eerste puntenverlies voor Burnley, dat met vier op zes begonnen is aan een loodzwaar seizoen in het Championship.