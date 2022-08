UEFA niet mals voor Turkse Fenerbahçe na Poetin-gezangen

De Europese voetbalfederatie UEFA heeft Fenerbahçe vrijdag een boete van 50.000 euro opgelegd voor de Poetin-gezangen tijdens het Champions League-duel tegen Dinamo Kiev. Bovendien moet de Turkse club bij zijn volgende Europese thuiswedstrijd een tribune met minstens 5.000 zitjes sluiten.

Fenerbahçe werd woensdag 27 juli in de tweede voorronde van de Champions League op eigen terrein uitgeschakeld door Kiev. Toen Vitaliy Buyalski in de 57e minuut de 0-1 scoorde, begonnen Turkse fans de naam van Vladimir Poetin te scanderen. Fenerbahçe sleepte nog verlengingen uit de brand, maar verloor daarin met 1-2. De heenwedstrijd was op 0-0 geëindigd.

De Turkse club wordt nu bestraft voor “het gooien van objecten en voor het brengen van een aanstootgevende boodschap door provocerende, ongepaste gezangen.” (Belga)