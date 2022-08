🎥 Duizenden fans staan Mertens op te wachten in Istanbul

Dries Mertens is aangekomen in Istanbul, samen met vrouw Kat Kerkhofs en zoontje Ciro. Ook die andere aanwinst van Galatasaray, Lucas Torreira, zat in de privéjet. Toen ze landen stond er hen een ware mensenmassa op te wachten.

