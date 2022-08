Haaland loodst Manchester City naar eerste overwinning van het seizoen

Manchester City heeft op de eerste speeldag in de Premier League gedaan wat het moest doen. Ze wonnen met 0-2 op het veld van West Ham.

Manchester City zag op de openingsspeeldag van de Premier League meteen al wat concurrenten falen. Liverpool pakte slechts een punt op het veld van Fulham en stadsgenoot Manchester United ging met 1-2 de boot in tegen Brighton. De Cityzens wisten dus dat ze met een overwinning meteen gouden zaken konden doen. Vooraf leken er wat twijfels te zijn bij de transfer van Haaland, maar na vandaag zijn al die twijfels meteen weg. De nieuwe spits van Manchester City wist met twee doelpunten de ploeg van Guardiola op sleeptouw te nemen tegen West Ham.

Iets voorbij het halfuur versierde Haaland een penalty en die zette hij zelf koelbloedig om. Zo opende de Noorse spits zijn rekening in de Premier League. Het tweede doelpunt was wat mooier. Een knappe pass van landgenoot Kevin De Bruyne (die geen kapitein was) wordt de ideale assist voor de slim lopende Haaland. 0-2 wordt dan ook meteen de eindstand in West Ham - Manchester City. De mannen van Guardiola gingen relatief eenvoudig over de eerste horde. Volgende week wacht hen een thuiswedstrijd tegen Bournemouth.