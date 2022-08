Exact 1 jaar na afscheid Messi: Waar staat FC Barcelona nu?

Dag op dag één jaar geleden kondigde Lionel Messi zijn afscheid aan bij FC Barcelona, een hartverscheurende dag voor elke fan van de Catalaanse ploeg. Vandaag, één jaar later kijken we of de club er op vooruit of achteruit is gegaan.

Dag op dag één jaar geleden kondigde een huilende Lionel Messi op een persconferentie aan dat het huwelijk tussen hem en FC Barcelona stopte. Er was blijkbaar onvoldoende geld om Messi's contract te verlengen en zo moest de Argentijn andere oorden opzoeken. Eens Messi goed en wel vertrokken was begon Barcelona zelf te rekruteren, want het post-Messiaanse tijdperk was namelijk ingezet. Zo kwam Dani Alves terug naar 'zijn' Barcelona, werden Luuk De Jong en Adama Traoré gehuurd, kwam Pierre-Emerick Aubameyang transfervrij over van Arsenal en haalden ze ook nog Sergio Aguëro, Eric García, Memphis Depay en Ferran Torres binnen. Vooral voor die laatste gingen de Catalanen ver. Ze legden 55 miljoen op tafel voor de 21-jarige flankaanvaller van Manchester City.

In het laatste seizoen met Messi (2020-2021) eindigde Barcelona op de derde plek in La Liga. Ze wonnen de Copa del Rey, maar stelden teleur in de Champions League door er al in de 1/16e finales uit te gaan. Vorig seizoen deden ze beter in La Liga dan het laatste seizoen met Messi. Barcelona eindigde op de tweede plek, één plaatsje hoger dan het seizoen daarvoor. In de Copa del Rey gingen de Catalanen er wel al uit in de 1/16e finales. In de Champions League werd het ook een fiasco. Barcelona eindigde slechts derde en moest dus naar de Europa League. Daar gingen ze er in de 1/16e finale uit tegen de latere winnar van het toernooi, Eintracht Frankfurt. Ze pakten dus vorig seizoen geen enkele prijs, en dat moet pijn gedaan hebben voor nieuwe trainer Xavi.

Photonews

Dit seizoen moet het beter!

Voor dit seizoen is FC Barcelona kosten noch moeite aan het besparen om er opnieuw vol tegenaan te gaan. Ze willen voor elke prijs opnieuw kunnen meestrijden. Het is dan ook al een drukke transferzomer geweest in Catalonië. Andreas Christensen komt transfervrij over van Chelsea. Hij zal samen met Jules Koundé, die voor 50 miljoen euro werd weggekocht bij Sevilla, de verdediging moeten versterken. Op het middenveld krijgen ze de versterking van een kampioen uit de Serie A, Franck Kessié. Na de titel te pakken met AC Milan komt hij dus transfervrij over naar Barcelona. Voor flankaanvaller Raphinha tastte Barcelona diep in de buidel. Leeds incasseerde maar liefst 58 miljoen euro voor de Braziliaan. Ten slotte werd ook voor nieuwe spits Robert Lewandowski 45 miljoen euro uitgegeven. In totaal toch wel een som van 153,00 miljoen euro. Ze verkochten dan wel Philippe Coutinho en kregen een huurvergoeding voor Francisco Trincao, maar dat is slechts peanuts tegenover dit bedrag. Coutinho werd aan Aston Villa verkocht voor 20 miljoen euro en Sporting betaalde 3 miljoen euro om Trincao een jaartje te huren. Een totaalverlies van 130 miljoen euro dus.

Vorig seizoen draaide Barcelona bijna break-even qua uitgaven en inkomsten van transfers. Dit seizoen lijkt dat alles behalve te lukken. Er lijkt slechts één man te zijn die het gat van 130 miljoen euro voor een groot deel zou kunnen vullen en dat is Frenkie de Jong. Er werd lang gespeculeerd dat de Nederlandse middenvelder een transfer zou maken naar Manchester United, maar zelf blijft de Jong liever nog wat langer bij de club van z'n dromen. Als Barcelona niets verkoopt zullen ze dit seizoen wel verplicht moeten presteren om zo prijzengeld in de wacht te slepen. De oefenwedstrijden die FC Barcelona deze zomer al gespeeld heeft zijn alvast wel veelbelovend. Inter Miami werd met 0-6 verslagen, Real Madrid kreeg een 0-1 om de oren, Juventus speelde 2-2 gelijk, NY Red Bulls verloor met 0-2 en gisteren kreeg het Mexicaanse Pumas UNAM ook nog eens 6-0 om de oren in de Trofeu Joan Gamper. Die laatste wedstrijd zal veel Barcelonasupporters nog een tijdje bijblijven. Na deze match is de hoop op een mooi seizoen opnieuw wat gestegen bij de fans want Barcelona speelde opnieuw knap voetbal. Vooral de eerste twintig minuten waren echt impressionant. Kijk en geniet!