Marc Degryse ziet probleemgevallen voor de Rode Duivels: "Hij zal er niet meer bij zijn"

De competities in de Europese landen zijn van start gegaan, waardoor heel wat Rode Duivels weer aan de bak kunnen.

Marc Degryse ziet alvast een paar problemen voor enkele internationals. “Waar zit Jason Denayer eigenlijk? Het zegt volgens mij veel dat hij op dit moment - we zijn augustus, hé - nog geen nieuwe club heeft. Hetzelfde voor Adnan Januzaj”, zegt Degryse aan Het Nieuwsblad.

“Twee vrije spelers bovendien, waar geen transfersom voor moet betaald worden. Zij missen een constante in hun prestaties, iets om goede clubs te overtuigen. Die wisselvalligheid zal hen daarbij niet helpen.”

Ook voor Michy Batshuayi tikt de klok ongenadig voor. “Hij is net als Mertens trouwens zeker van zijn plaats in Qatar. Gewoon al door zijn prestaties bij de nationale ploeg. Die zijn voldoende en daar is Martínez niet blind voor”, voegt Degryse eraan toe.

“Voor Christian Benteke gaat hij niet meer kiezen. Ook al gaat hij spelen bij DC United. Die transfer gaat de bondscoach niet van standpunt doen veranderen.”