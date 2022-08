Ongelooflijk! Barcelona vecht rechtsgeldigheid contract De Jong aan en wil hem terug op vorig contract zetten

Barcelona heeft moeite om zijn financiën rond te krijgen en kan zijn nieuwe spelers voorlopig niet inschrijven tot ze plaats vrijmaken op de loonlijst. In die optiek hebben ze Frenkie de Jong laten weten dat ze zijn contract gaan aanvechten, weet de Britse krant The Athletic.

Barcelona heeft Frenkie de Jong verteld dat ze zijn bestaande contract willen annuleren en terugkeren naar de deal die hij eerder had. De problemen zijn niet nieuw en ze proberen nu onder de megadeal van De Jong uit te komen door hem ofwel te verkopen of een serieuze loontoegeving te laten doen. Maar uiteraard gaan ze daar bij de entourage van De Jong niet mee akkoord.

Het vorige bestuur, onder leiding van ex-voorzitter Josep Bartomeu, had hem zijn nieuwe deal gegeven vooraleer ze zelf dienden op te stappen.

De brief die vorige maand aan De Jong werd gestuurd, zou de Nederlander ervan op de hoogte stellen dat Barcelona denkt in staat te zijn een strafrechtelijke procedure te starten om vast te stellen wat er is gebeurd met betrekking tot de ondertekening van zijn contract en om na te gaan waar de verantwoordelijkheid ligt voor de vermeende wandaden.

Er wordt aangenomen dat het vervolgens de wens van Barcelona uitdrukt om de deal te ontbinden en de carrière van De Jong in Camp Nou voort te zetten onder de voorwaarden die zijn overeengekomen toen hij in januari 2019 overkwam van Ajax.