Zal Christian Benteke definitief een kruis moeten maken over Rode Duivels?

Christian Benteke, 31 jaar oud, heeft besloten de Premier League te verlaten en te vertrekken naar het Amerikaanse club DC United. De transfer komt op een moment dat zijn carrière wankelt en hij afstand lijkt te nemen van de nationale ploeg.

Christian Benteke heeft de keuze gemaakt om naar de MLS te gaan, net als vele andere spelers die het hem in het verleden al voordeden. De voormalige spits van Standard die steeds dichter bij het einde van zijn carrière komt, probeert eens een nieuwe uitdaging aan te gaan. Spijtig genoeg voor hem is die nieuwe uitdaging vanuit sportief oogpunt niet de beste optie.

Engeland zonder Big Ben

Benteke's atletische houding, positiespel, kopvaardigheid en afwerkingsvaardigheden waren allemaal te zien in zijn tijd in België. In zijn laatste seizoen bij Genk scoorde hij maar liefst zestien keer waarna hij in de zomer van 2012 naar Engeland verhuisde. Aston Villa betaalde toen bijna 9 miljoen euro om hem te kopen.

Tijdens zijn eerste drie seizoenen bij Aston Villa scoorde Benteke 49 doelpunten in 101 wedstrijden. Deze indrukwekkende statistieken waren voor Liverpool, die hard op zoek waren naar hun identiteit en vergane glorie, de aanleiding om meer dan 45 miljoen euro uit te geven. Een zeer grote transfer dus naar een van de grootste clubs van Engeland waar de druk elk weekend opnieuw torenhoog ligt. In Benteke's eerste seizoen bij Liverpool seizoen scoorde hij tien doelpunten waaronder zijn wereldberoemde omhaal tegen Manchester United. Deze statistieken overtuigden echter niet. Zo belandde Benteke naast Carroll, Voronin, Ngog en Jovanovic bij één van de floptransfers van de onstabiele Reds.

Om de draad weer op te pikken koos Benteke slechts één seizoen later al voor een nieuw avontuur bij Crystal Palace. De druk was er een pak kleiner, maar zowel in België als in Engeland wordt één ding verwacht: doelpunten, doelpunten en nog eens doelpunten.

Na vijf jaar zien we een overzicht van zeer afwisselende resultaten bij de spits. Benteke's eerste seizoen was van hoog niveau. Hij scoorde 17 doelpunten in alle competities. Het tweede seizoen was niet te vergelijken met z'n eerste. Hij scoorde slechts 3 keer terwijl hij meer dan 30 wedstrijden speelde. Het seizoen 2018-2019 miste Benteke grotendeels wegens een blessure. Zo komt het dat Benteke slechts drie keer scoorde in twee jaar tijd.

© photonews

Het seizoen 2020-2021 was veel beter dan de twee voorafgaande seizoenen. Hij liet Crystal Palace opnieuw zien dat hij het doel echt wel wist staan. In totaal maakte hij dat seizoen 10 Premier League doelpunten. Spijtig genoeg voor onze landgenoot werd de concurrentie er een pakje zwaarder op met mannen zoals Mateta en Edouard. Benteke startte slechts 11 keer vorig seizoen en scoorde dan ook maar amper 4 keer.

Het was duidelijk dat het Engelse avontuur voor Big Ben ten einde liep. Hij werd wel nog genoemd bij Wolverhampton, maar toch besloot Benteke naar de Verenigde Staten te gaan. Op 10 jaar tijd in Londen en Liverpool scoorde hij 97 keer in 320 wedstrijden, geen enkele Belg deed ooit beter in Engeland.

En wat dan met de Rode Duivels?

Benteke wordt vaak belachelijk gemaakt om zijn prestaties voor de nationale ploeg, maar hij heeft de statistieken van een echte doelpuntenmaker. Bij de Rode Duivels maakte hij 18 doelpunten in 43 wedstrijden, dat wil zeggen elke 118 minuten een doelpunt. Wat Benteke nog niet deed is scoren op een groot toernooi. Zijn achillespeesblessure hield hem uit de selectie voor het WK in Brazilië (2014), wanneer Benteke echt in goede doen was. Bij de Rode Duivels was de concurrentie ook wel scherp natuurlijk. In 2014 kon Divock Origi zich laten zien aan het Belgische publiek door de afwezigheid van Benteke. Romelu Lukaku werd alleen maar sterker en sterker tot hij plots all-time topschutter werd van de nationale ploeg en Batshuayi mogen we ook niet vergeten want hij scoort gemiddeld elke 87 minuten voor de Duivels.

De transfer die Benteke nu maakt, lijkt ook meteen op het einde van z'n tijdperk bij onze nationale ploeg. Hij is ook al 31 jaar oud, dus ook het einde van zijn carrière is nabij. De laatste jaren leek het er vaak op dat Martinez hem terugnam en hem liet spelen om zijn vertrouwen terug op te krikken, maar het zou verwonderlijk zijn hem nog voor onze nationale ploeg te zien spelen. Vooral na het WK lijkt het onmogelijk dat Benteke vanuit de MLS nog een selectie zal verdienen. Dat zeker omdat talenten als Openda en De Ketelaere klaar zijn om Benteke op te volgen en omdat Origi bij AC Milan zijn carrière wel wil herlanceren als basisspeler.